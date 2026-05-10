backFlip 19/2026: Mercedes schockt mit Preis: So teuer ist die neue C-Klasse
Die 19. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Mercedes schockt mit Preis: So teuer ist die neue C-Klasse“, „Audi verliert zunehmend die „normalen“ Kunden“ und „congstar erhöht Datenvolumen massiv und lässt Preise unverändert“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
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- Mercedes schockt mit Preis: So teuer ist die neue C-Klasse
- Audi verliert zunehmend die „normalen“ Kunden
- congstar erhöht Datenvolumen massiv und lässt Preise unverändert
- Volkswagen plant „Gamechanger“ für Elektroautos
- Skoda nennt Datum für sein neues Elektroauto
- Neue Details zum Zelda-Remake für die Switch 2
- Tesla möchte diesen Monat ein neues Elektroauto zeigen
- Steam Machine kommt: Valve macht sich bereit
- GTA 6 auf der PlayStation 5: Exklusiver Deal mit Sony bestätigt
- Star Wars: Disney könnte großen Neustart planen
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
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