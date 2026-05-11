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Samsung fährt neue Displaytechnologie bei Smart TVs zurück

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Samsung Tv 2025

Lange Zeit galt in der Branche die Aussage, dass Mini-LEDs und OLED eigentlich nur eine Übergangslösung sind und wir irgendwann Micro-LEDs sehen werden, was beide Vorteile vereint (Kontrast, Schwarzwert, …) und die Nachteile beseitigt.

Doch Micro-LEDs sind teuer, unglaublich teuer, und daher schwenkte Samsung vor ein paar Jahren doch zu OLED bei den Highend-Modellen um. Und bei den Mini-LEDs gibt es aktuell den Trend zu „True RGB“, also noch mehr Dimmingzonen.

Laut ETNews habe Samsung daher das Geschäft mit Micro-LEDs zurückgefahren und fertigt neue TV-Modelle nur noch auf Anfrage. Doch die Produktion sei „praktisch eingestellt“ worden, diese Displaytechnologie liegt also quasi auf Eis.

Wenn ich mir die Entwicklung der letzten Jahre, vor allem bei OLED, so anschaue, dann wundert mich diese Entscheidung nicht. Ja, es wäre ein technischer Sprung und sicher einen Hauch besser, aber preislich sind Micro-LED-TVs deutlich teurer und den Unterschied sehen (und bezahlen) sicher nur sehr wenige Menschen.

Ich glaube daher, dass wir noch eine ganze Weile ein Wettrennen zwischen OLED und Mini-LEDs sehen werden und vielleicht gibt es eine Zukunft von Micro-LEDs auf dem Massenmarkt, aber frühestens in den 2030ern, vorher definitiv nicht.

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10. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Tobias 🏆
    sagt am

    „True-RGB, also mehr Dimmingzonen“
    Schade, dass die Priorität offensichtlich ist, Text zu produzieren, ungeachtet des Inhalts.

    True RGB an sich ist kein Trend, sondern ein Marketingbegriff, den lediglich Sony nutzt. Nicht Samsung. Die nennen das Micro RGB.

    Es geht auch nicht um Dimmingzonen. Das „mehr“ kommt wohl auch nur daher, dass die Zonen x3 gerechnet werden, nicht weil es faktisch mehr gibt. Der tatsächliche Unterschied an Zonen dürfte durch reguläre technische Sprünge egalisiert werden, hat aber nichts mit RGB zu tun.

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