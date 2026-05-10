Das neue Scrubs bekommt offiziell eine 2. Staffel

Die erste Staffel der Neuauflage von Scrubs ist in den USA beendet, bei uns dauert es noch ein bisschen, weil die deutsche Synchronisation irgendwie langsamer ging. Doch passend zum Finale hat man bestätigt, was sich viele schon gedacht haben.

Scrubs geht weiter, die 2. Staffel kommt. Wer die Neuauflage verfolgt hat, der wird sich das schon gedacht haben, denn das Set ist der aufwändig und teuer und das hat man sicher nicht für eine Staffel geplant, da sind mehrere Staffeln vorgesehen.

Ich finde die Neuauflage bisher okay, nicht schlecht, aber auch nicht so gut wie das Original bisher. Vor allem ohne Dr. Cox, der zwar am Ende wieder dabei ist, aber ich hoffe, dass man das bei der neuen Staffel so plant und er immer mit von der Partie ist. Andere Charaktere fehlen auch, die neuen können sie bisher nicht ersetzen.

Meine Erwartungshaltung war aber sehr gering, daher bin ich zufrieden, es ist so eine Serie, die man nach einem langen Tag zum Abschalten schauen kann. Werde ich weiter verfolgen und hätte nichts dagegen, wenn die Serie eine Weile bleibt.