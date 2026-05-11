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Nintendo will nach Preis-Schock mit „robusten“ Spielen kontern

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Die Nintendo Switch 2 startete deutlich teurer als die Nintendo Switch und man wird den Preis ab Herbst sogar weiter anheben. Das, und die Verfügbarkeit von bezahlbaren Komponenten wie RAM und Speicher, sorgen dafür, dass Nintendo schon im zweiten Jahr mit einem spürbaren Einbruch der Nachfrage rechnet.

Damit dieser Effekt nicht zu groß ist, sei ein „robustes“ Lineup an Spielen geplant, so Shuntaro Furukawa, Chef von Nintendo, gegenüber Investoren. Details zu den neuen Spielen nannte er natürlich noch nicht, es dürfte ein Event im Juni geben.

Nintendo Switch 2 wird lange bleiben

Doch Nintendo lässt sich von dieser Krise nicht aus der Ruhe bringen und denkt langfristig, daher wird selbst diese Preiserhöhung die gestiegenen Kosten nicht decken. Nintendo möchte die Switch 2 so lange wie die Switch 1 anbieten, was in etwa 8 Jahre wären. Ein Mid-Gen-Upgrade wäre damit also auch unausweichlich.

Eine Prognose für die Verkaufszahlen über die Lebenszeit der Switch 2 gab es nicht, die 150+ Millionen Einheiten des Originals dürften aber schwierig werden, wenn man sich nicht massiv steigert und 20+ Millionen Einheiten pro Jahr verkauft.

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10. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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