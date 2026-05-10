Mein Tipp der Woche: Nuki Smart Lock mit Keypad 2

Ich wollte schon länger ein smartes Schloss, aber in der alten Wohnung konnte ich die Tür nicht von außen aufschließen, wenn innen ein Schlüssel steckte und daher habe ich mich dagegen entschieden. Nach dem Umzug habe ich es dann irgendwie vergessen, bis vor ein paar Wochen das neue Keypad 2 mit NFC gezeigt wurde.

Seit dem befindet sich an meiner Wohnungstür ein Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) und außen das neue Keypad 2 mit NFC. NFC kann ich noch nicht so nutzen, wie ich das will, jedenfalls nicht den Apple Homekey, weil mir Hardware fehlt (Apple, bringt endlich den neuen Apple TV, ich benötige eine Apple-Smart-Home-Matter-Basis).

Doch auch ohne diesen Standard, den ich hoffentlich bald nachrüsten kann, will ich schon jetzt nicht mehr ohne ein smartes Schloss auskommen. Es ist so unglaublich bequem, wenn man die Tür mit dem Fingerabdruck wie bei Touch ID öffnen kann. Ich weiß noch nicht einmal, ob ich den Homekey über die Uhr wirklich benötige.

Ich bin aktuell der „Packesel“ (zweites Kind, Kaiserschnitt, Frau darf nicht schwer tragen) und habe gerne mal Kind 1, Kind 2 im Kindersitz und noch eine Tüte und was weiß ich bei mir. Automatisch lasse ich die Tür beim Annähern noch nicht öffnen, da fehlt noch Vertrauen, aber es ist auch ohne das sehr hilfreich für mich.

Im Umfeld haben wir auch direkt wichtige Personen eingerichtet, wie meine Frau, die Schwiegermutter, die ab und an auf Kind 1 aufpasst, das ist ein Komfort, bei dem ich mich frage, warum ich so lange gewartet habe. Das hier ist noch nicht mein finaler Test, da will ich den Homekey abwarten, aber bisher ist das wirklich positiv.

Preis? Knapp 260 und dazu noch 180 Euro, also etwas über 300 Euro, die NFC-Version benötigt man nicht zwingend. Das Keypad 2 aber meiner Meinung nach definitiv, denn ohne das wäre das smarte Schloss für mich sinnfrei. Daher ist auch nur die Kombination mein Tipp der Woche, nicht das Nuki Smart Lock Pro alleine.

Das Nuki Keypad 2 NFC kann ab sofort bei Amazon oder bei Nuki bestellt werden, wie auch das aktuelle Nuki Smart Lock Pro der 5. Generation.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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