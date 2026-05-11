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GTA 6: Trailer 3, Vorbestellungen, Preis, Cover und mehr diese Woche?

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Gta 6 Jason Duval

Am 6. Mai 2025 erschien der zweite Trailer für GTA 6 und sollte Fans trösten, denen man erst wenige Tage vorher mitteilte, dass das Spiel im November 2026 erscheint.

Doch danach wurde es wieder ruhig bei Rockstar Games, komplett ruhig. Über ein Jahr zog man sich zurück und kommunizierte nicht mit den Fans. Diese Woche könnte das Schweigen enden und womöglich beginnt endlich das finale Marketing.

Es gab in den letzten Tagen mehrere Hinweise, dass wir diese Woche nicht nur Trailer 3 sehen werden, sondern auch die Vorbestellungen online gehen könnten.

Das würde bedeuten, dass wir neues Material sehen, das Cover enthüllt wird, es einen Preis gibt und wir die Versionen vorgestellt bekommen. Viele rechnen am Dienstag oder Mittwoch mit neuen Details zu GTA 6. Aber die Fallhöhe ist hoch.

Es gab schon häufiger Gerüchte zu einem dritten Trailer, dieses Mal ist es aber anders und viele sind sich schon „sicher“, dass da etwas von Rockstar Games gezeigt wird. Ich rechne vor den Geschäftszahlen von Take-Two auch mit einer Meldung rund um GTA 6, aber irgendwie glaube ich, dass da etwas weniger kommt.

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10. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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