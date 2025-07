Streaming-Boom: Joyn feiert das nächste Rekordquartal

Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 konnte im ersten Quartal 2025 konstante Marktanteile verzeichnen. Die linearen Sender erreichten im März einen Marktanteil von 20,8 Prozent und im gesamten ersten Quartal von 19,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Damit liegen sie auf dem Niveau des Vorjahres. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum des Streaming-Dienstes Joyn, der sein bisher bestes Quartal verzeichnete.

Wachstum bei Joyn und positive Entwicklung bei den Sendern

Joyn konnte seine Watchtime im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 40 Prozent steigern. Auch die Zahl der monatlichen Videonutzer stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 22 Prozent. Hauptverantwortlich für diese Entwicklung sind Reality- und Showformate wie „Promis unter Palmen“, „Big Brother“ und „Germany’s Next Topmodel“.

Gleichzeitig konnte ProSieben seinen Marktanteil im März um 2,1 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent steigern – der beste Wert seit einem Jahr. Dies ist unter anderem auf erfolgreiche Primetime-Shows wie „TV total“ und „Wer stiehlt mir die Show“ zurückzuführen.

Auch SAT.1 konnte seinen Marktanteil in der Primetime steigern und erreichte im März 6,1 Prozent. Besonders erfolgreich waren „Promis unter Palmen“ und „Das 1% Quiz“. Auch das neue „SAT.1 Frühstücksfernsehen“ am Samstag startete mit guten Quoten. Kabel Eins konnte seinen Marktanteil im März leicht auf 4,1 Prozent steigern, unter anderem durch Verbesserungen in der Primetime und am Vorabend.

Erfolgreiches Quartal für SAT.1 GOLD

Der Spartensender SAT.1 GOLD erzielte in den ersten drei Monaten des Jahres Rekordwerte. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte der Sender einen Marktanteil von 2,2 Prozent, bei den 40- bis 64-jährigen Frauen sogar 3,6 Prozent. Auch auf Joyn waren die Programme von SAT.1 GOLD erfolgreicher denn je.

Damit konnte die Sendergruppe ProSiebenSat.1 ihre Marktposition im ersten Quartal 2025 stabil halten. Insbesondere die Streaming-Plattform Joyn erwies sich als Wachstumstreiber, während die linearen Sender in ihren jeweiligen Zielgruppen zum Teil deutlich zulegen konnten.

