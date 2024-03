Surface Laptop Studio 2: Umfangreiches März Firmware-Update veröffentlicht

Nachdem Microsoft Anfang dieser Woche das Surface Laptop Studio mit dem März Firmware-Update versorgt hat, folgt nun erwartungsgemäß eine entsprechende Version auch für die zweite Generation desselben Modells: Das jetzt veröffentlichte Firmware-Update bringt wie üblich einige Aktualisierungen für verschiedene Treiber und ist auf vier wesentliche Fehlerbehebungen fokussiert.

Besonders hervorzuheben sind das Nvidia Treiberupdate für das Modell mit der Grafikkarte NVIDIA RTX 2000 Ada und die weitreichende Verbesserung der DLSS2-Integration (Deep Learning Super Sampling Technology) für Spiele, die diese Technologie weitgehend unterstützen.

März Firmware-Update bringt auch Verbesserungen für Gamer | Bild: Microsoft News

Auch wenn sich Microsoft mit dem Surface Laptop Studio 2 – vor allem durch das ausklappbare Bildschirmgelenk für den Studio-Modus – eher an Personen aus dem kreativen, designorientierten Bereich wendet, so ist das Notebook durchaus auch für den Einsatz als Gaming-Notebook geeignet.

Auf der Support-Website stehen wie gewohnt die ausführlichen Release Notes zur Verfügung:

March 2024 updates – The following update is available for Surface Laptop Studio 2 devices running Windows 10 September 2022 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes: