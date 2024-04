Surface Pro 9 5G: März Firmware-Update veröffentlicht

Microsoft hat in den letzten Jahren einige ARM-basierte Surface-Modelle auf den Markt gebracht und hat auch für die Zukunft einige neue Modelle in der Pipeline. Das neueste Surface-Modell mit ARM-Prozessor ist das Surface Pro 9 5G, das im Oktober 2022 vorgestellt wurde und seitdem mit insgesamt sechs Firmware-Updates Verbesserungen, neue Funktionen und (sicherheitsrelevante) Anpassungen erhalten hat – nun ist mit dem März-Firmware-Update das siebte Update erschienen.

Wie üblich beinhaltet das Firmware-Update einige aktualisierte Treiber für verschiedene eingebaute Hardware-Komponenten. Darüber hinaus werden die Systemperformance und die Systemstabilität verbessert. Außerdem wurde die Zertifizierungsstelle für die Gerätesicherheit erweitert.

March 2024 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with 5G (SQ3 Processor) devices running Windows 11 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes: