Surface Laptop 6: Microsoft hat wohl zahlreiche Neuerungen geplant

Anfang Januar hat es sich schon angedeutet, jetzt sind die ersten Details schon da: Nachdem die Surface-Reihe von Microsoft in den letzten Jahren immer wieder mit wenig aufregenden Upgrades bedacht wurde, soll sich dies in naher Zukunft ändern.

Der Surface Laptop 6, eines der beiden neuen Surface-Highlights für 2024, soll den Anfang machen. Das recht zuverlässige Online-Portal Windows Central hat einige Informationen darüber zusammengetragen, was uns in diesem Frühjahr mit der sechsten Generation des Surface Laptop erwartet.

Surface Laptop 6 soll die Reihe neu aufleben lassen

So soll die neue Generation dank eines Intel-Prozessors der 14. Generation und des erstmals in der Serie eingesetzten ARM-Prozessors Qualcomm Snapdragon X Series als KI-Gerät vermarktet werden. Auf den Einsatz eines AMD-Prozessors wird verzichtet.

Besonderes Augenmerk wird auf den Snapdragon X Series Prozessor gelegt, der eine ernsthafte Alternative zum MacBook Air in Bezug auf Akkulaufzeit, Leistung und Sicherheit darstellen soll. Mit diesem Prozessor will Qualcomm die M-Serie von Apple nicht nur angreifen, sondern sie sogar in den Schatten stellen.

Zur weiteren technischen Ausstattung gehören Arbeitsspeicher in den Größen 8 GB, 16 GB und 32 GB sowie interner Speicher in den Größen 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB. Auch eine 64 GB RAM Variante soll intern getestet werden, ob diese den Weg in den Handel findet ist ungewiss, wobei alles unter 16 GB RAM meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist. Schon im Standardmodell gehören 16 GB RAM einfach dazu.

Es wird wohl auch zwei Displaygrößen geben: Einmal 13,8″ und einmal 15″, beide Displays sollen dünnere, abgerundete Kanten haben. Abgerundet wird das Notebook durch zwei USB-C-, einen USB- und einen Surface Connect-Anschluss.

Neues Surface-Lineup: Mein Interesse wurde geweckt

Auf die Leistung des neuen ARM-Prozessors von Qualcomm bin ich sehr gespannt. Ich gehe nämlich stark davon aus, dass recht viele Leute ein gutes, zuverlässiges, schnelles und auch in Sachen Akkulaufzeit langlebiges Notebook erwarten. Sollte es Microsoft gelingen, diese Punkte mit dem Surface Laptop 6 zu erfüllen, könnte dies einen Boom auf dem Markt für Surface-Notebooks auslösen.

Schließlich hat das Unternehmen auch andere Modelle wie Surface Pro, Surface (Laptop) Go und Surface Laptop Studio im Programm, die alle auf den neuen Prozessor setzen könnten. Auch ich verfolge das Geschehen mit großem Interesse, denn so langsam wird es Zeit, dass mein Surface Book 2 einen Nachfolger bekommt. Meine Erwartungen (Stichwort Akkulaufzeit) wurden bisher von keinem Surface erfüllt, weshalb ich auf den Qualcomm Snapdragon X warten wollte.

