Surface Pro 9 5G: September Firmware-Update veröffentlicht

Bereits im Juni hatte Microsoft dem ARM-basierten Surface Pro 9 ein großes Firmware-Update spendiert. Damals hatte man den Eindruck, dass Microsoft wirklich alle Treiber für die im Gerät verbaute Hardware aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht hatte. Nutzer des Gerätes können sich nun erneut auf ein Firmware-Update freuen.

Das September Firmware-Update steht ab sofort zum Herunterladen bereit und soll laut Release Notes die Gerätestabilität und die Gesichtserkennung für die Anmeldefunktion Windows Hello verbessern.

Darüber hinaus wurde eine große Anzahl von Qualcomm-Treibern auf den neuesten Stand gebracht. Die ausführlichen Release Notes werden wie gewohnt auf der Support-Website zur Verfügung gestellt:

The following update is available for Surface Pro 9 with 5G (SQ3 Processor) devices running Windows 11 Update, Version 22H2, or greater.

This update: