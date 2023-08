T Tablet: Telekom 5G-Tablet kommt nach Deutschland

Die Telekom hat sich verpflichtet, die 5G-Abdeckung in ganz Europa zu verdoppeln und investiert im Zuge dessen auch in erschwingliche 5G-fähige Geräte. Ein Schritt in diese Richtung ist die Einführung des neuen „T Tablets“, das ab dem 24. August für 1 Euro in jedem Magenta Mobilfunk- und Datentarif angeboten werden soll.

Das Tablet ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen der Telekom und Google. Esverfügt über einen 10,4-Zoll-Bildschirm, Dual SIM, eine 8-Megapixel-Frontkamera und die Option, den 128 GB großen internen Speicher mittels Micro-SD-Karte auf 2 TB zu erweitern. Der Zugang zum Google Kids Space und Google Entertainment Space ist enthalten. Darüber hinaus sind 100 GB Google One Cloud-Speicher für drei Monate kostenlos dabei.

Das vollständige Datenblatt zum Telekom „T Tablet“ findet ihr hier (PDF).

Das T Tablet wird zum Preis von 1 Euro mit Tarif angeboten oder für knapp 220 Euro ohne Tarif. Neben Deutschland wird das Tablet auch in anderen Ländern wie Österreich, USA, Polen und weiteren verfügbar sein. Zusätzlich wird das T Phone mit neuen Funktionen wie einer aktualisierten Frontkamera und dem Betriebssystem Android 13 aktualisiert und ebenfalls für 1 Euro in ausgewählten Tarifen angeboten.

