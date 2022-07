Teddy ist jetzt exklusiv bei Amazon Prime Video unter Vertrag

Das mit Comedy läuft momentan sehr gut bei Amazon Prime Video, vor allem Last One Laughing bleibt die erfolgreichste Serie beim Streamingdienst. Und in ein paar Tagen startet One Mic Stand mit Teddy Teclebrhan – hier geht es am 15. Juli los.

Teddy werde einige kennen, er war ja auch schon bei Last One Laughing zu Gast und wer gerne Amazon Prime Video nutzt, wird ihn dort in Zukunft häufiger sehen, denn Amazon hat einen Exklusiv-Vertrag mit Teddy Teclebrhan abgeschlossen.

Zusammen wird man in den Bereichen „Show, Serie und Film“ neue Inhalte für Amazon Prime Video produzieren, die Amazon Studios haben allerdings noch nicht verraten, welche Projekte in der „mehrjährigen“ Zusammenarbeit geplant sind.

Teddy gehört zu den vielseitigsten und überraschendsten Entertainern in Deutschland. Wir spüren viel Energie und Pioniergeist in unserer Zusammenarbeit. Dass wir solch einen ausgezeichneten Künstler exklusiv für Prime Video gewinnen können, unterstreicht unsere großen Ambitionen: Wir investieren massiv in lokale Ideen, Produktionen und Talente und kreieren auf diese Weise außergewöhnliches Entertainment für Deutschland und die Welt.

