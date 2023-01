Telefónica Deutschland (o2) kündigt Preiserhöhungen an

Da muss man erstmal schlucken: Telefónica Deutschland will den Preiskampf der Mobilfunkanbieter in Deutschland nicht länger mitmachen und kündigt daher Preiserhöhungen an.

Vorstandschef Markus Haas gab gegenüber dem „Handelsblatt“ an, dass die Mobilfunk-Grundpreise bei Telefónica-Marken wie beispielsweise o2 und Blau „um bis zu 10 %“ steigen sollen. Der offizielle Grund? Anders als früher sei mehr Leistung zum selben Preis nicht mehr möglich. Haas verweist im Zuge dessen auf die hohen Kosten für den Netzausbau.

Bestandskunden mit Laufzeitverträgen dürften von einer Preissteigerung erst mal nicht betroffen sein. Haas gab an, dass sich zunächst „in Kürze“ die Preise für die Prepaid-Tarife erhöhen werden. Ob auch Vodafone und die Telekom bei derartigen Preissteigerungen mitmachen, ist noch vollkommen offen.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

