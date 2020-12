Telekom: 5G an 2.074 Standorten in drei Monaten

Die Telekom hat in den vergangenen drei Monaten deutschlandweit an 2.074 Standorten 5G-Kapazitäten aufgebaut.

Dank DSS (Dynamic Spektrum Sharing) ist an diesen Standorten immer auch LTE nutzbar. Die vierte Mobilfunkgeneration hat die Telekom darüber hinaus noch an 831 zusätzlichen Standorten ausgebaut. 505 LTE-Standorte hat das Unternehmen in den vergangenen drei Monaten nach eigenen Angaben neu gebaut.

Die Bevölkerungsabdeckung (nicht Flächenabdeckung) bei LTE liegt jetzt bei 98,6 Prozent. Etwa zwei Drittel der Bevölkerung kann zudem auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen.

Über 45.000 Antennen 5G-fähig

In Deutschland sind insgesamt bereits mehr als 45.000 Antennen 5G-fähig. Damit haben mehr als 4.500 Städte und Gemeinden in Deutschland 5G. Rund 55 Millionen Menschen können den neuen Mobilfunkstandard theoretisch nutzen. Den aktuellen Ausbaustatus und die 5G Versorgung an einer bestimmten Adresse lässt sich bei der Telekom einsehen.

Die Nutzung von 5G erfordert neue Endgeräte und diese sind bereits verfügbar. Die aktuellen, von der Telekom angebotenen 5G-Smartphones sind hier gelistet. Bei den neuen iPhones der 12er-Serie gibt es aber Einschränkungen, wie wir neulich berichtet haben. Der neue 5G-Standard ist in allen Magenta Mobil Tarifen enthalten.

