Tesla arbeitet derzeit nicht am günstigen Elektroauto

Tesla ist der Meister der Ankündigungen, liefert dann aber so gut wie nie das ab, was man sich vornimmt. Der Roadster kommt irgendwann, der Cybertruck kommt doch erst 2023 (sicher?) und was ist mit dem Elektroauto für 25.000 Dollar?

Elon Musk hat diese Woche betont, dass wir 2022 keine Ankündigung für ein neues Modell sehen werden, doch auf Nachfrage der Investoren hat er auch verraten, dass man noch nicht einmal am günstigen Elektroauto für 25.000 Dollar arbeitet.

Der Chef von Tesla hat diesen Schritt im Sommer 2018 in einem Interview mit MKBHD offiziell angekündigt, doch aktuell wird nicht daran gearbeitet:

Well, we’re not currently working on the $25,000 car. At some point, we will, but we have enough on our plate right now, too much on our plate, frankly. So, at some point, there will be.