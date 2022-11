Tesla Cybertruck soll 2023 wirklich kommen

Tesla ist ein Weltmeister in Ankündigungen mit Zielen, die man dann doch nicht einhalten kann. Doch man arbeitet so langsam alte Projekte ab und liefert zum Beispiel den Semi an erste Kunden aus. Kommendes Jahr steht der Cybertruck an.

Elon Musk betonte Anfang des Jahres, dass der Cybertruck in diesem Jahr keine Priorität haben wird, doch in den letzten Wochen gab es Fortschritte und so soll die Produktion laut Reuters etwa Mitte 2023 anlaufen und Ende 2023 wird geliefert.

Letztes Jahr wurde bekannt, dass Tesla den finalen Cybertruck überarbeiten wird, man hat die Serienversion allerdings bis heute nicht präsentiert. Prototypen sind auch verhüllt in den Fabriken unterwegs, da steht also sicher ein neues Event an.

Das fast 6 Meter lange und fast 2 Meter hohe Elektro-Schiff dürfte aber nur für den US-Markt gedacht sein. Ich gehe jedenfalls nicht davon aus, dass es zu uns nach Europa kommt. Ich hoffe, dass nicht zu viel Energie in dieses Projekt bei Tesla fließt und sich die Tesla-Teams dann zügig auf die kompakten Elektroautos fokussieren.

