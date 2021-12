Tesla verkauft Cyberwhistle statt Cybertruck

Eigentlich hätte die Produktion des Tesla Cybertruck noch Ende 2021 anlaufen sollen, doch im Sommer haben wir erfahren, was wir schon vermutet haben: Der Elektro-Truck kommt später. Ich bin aber skeptisch, ob das wirklich 2022 klappt.

Doch Tesla hat noch ein kleines Goodie für die Fans bereit, denn man verkauft jetzt eine Pfeife in der Form des Cybertruck, die Cyberwhistle. Der Verkauf findet nur in den USA statt, doch selbst dort war die Cyberwhistle nach Sekunden ausverkauft.

-->

Es reicht also, wenn Tesla eine Pfeife für 50 Dollar in der Form eines Cybertruck verkauft, die Fans kaufen auch teure Surfboards, wenn es sein muss. Werden wir diese Pfeife auch in Deutschland sehen? Das ist unklar. Tesla verkauft zwar einige Fanartikel im deutschen Shop, aber viele Goodies sind gerne mal US-exklusiv.

Video: Mein Problem mit Wear OS

Kommentar: Google hat mich 2021 mit Wear OS enttäuscht Das Jahr neigt sich dem Ende und da denkt man gerne darüber nach, was denn so in der Branche passiert ist. Außerdem gilt es noch die letzten Testgeräte unter die Lupe zu nehmen, wie aktuell die ganz neue Smartwatch mit…30. November 2021 JETZT LESEN →

-->