Tesla konzentriert sich für Expansion auf Produktion in China

Eigentlich sollte das Werk in China nur für China produzieren, doch Tesla hat die Pläne in den letzten Jahren geändert. Und laut Reuters möchte man sich genau darauf konzentrieren und die Gigafactory in Shanghai entsprechend ausbauen.

Tesla: Werk in China wird ausgebaut

Derzeit liegt die Kapazität bei ca. 450.000 Autos pro Jahr, das möchte man jetzt allerdings steigern. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt, aber letztes Jahr sind 160.000 Einheiten aus China exportiert worden, die 200.000 dürfte man also 2022 knacken. Vor allem das Tesla Model Y aus China startet gerade in Europa durch.

Tesla möchte demnach neue Produktionswerkstätten in China aufbauen und noch mehr Mitarbeiter:innen einstellen. So soll die hohe Nachfrage auf dem Weltmarkt besser abgedeckt werden. Das Werk in Deutschland zögert sich immerhin immer weiterhin hinaus und wird zum Start nicht die volle Produktionskapazität liefern.

Tesla: Neues Werk in China

Tesla hat letztes Jahr fast 1 Million Elektroautos ausgeliefert und das Werk in China war für einen großen Anteil verantwortlich. Doch das ist noch nicht alles, denn in einer zweiten Meldung verriet Reuters, dass Tesla ab März sogar noch eine ganz neue Gigafactory in China plant, die das Volumen vor Ort verdoppeln könnte.

