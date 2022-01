Tesla hat 2021 fast 1 Million Elektroautos ausgeliefert

Der Markt für Elektroautos boomt und die Pandemie und Prämien dieser Welt haben für einen guten Push gesorgt. Marktführer bleibt Tesla, die letztes Jahr fast eine Million Elektroautos ausliefern konnten, was ein neuer Rekorde für Tesla ist.

Es waren übrigens genau 936.172 ausgelieferte Einheiten.

Tesla mit fast 100 Prozent Wachstum

Vorletztes Jahr waren es 499.550 Einheiten, man konnte sich 2021 also um fast 100 Prozent steigern. Das vierte Quartal war eines der besten Quartale, mit 308.000 ausgelieferten Autos und das Tesla Model 3 und Model Y waren die Bestseller.

Tesla fasst diese beiden Modelle leider zusammen, mich hätte da langfristig der Vergleich interessiert. Insgesamt wurden übrigens 936.172 Einheiten der beiden Bestseller ausgeliefert, das Model S und Model X spielen also kaum eine Rolle.

Das Ziel lautet eine Steigerung um ca. 50 Prozent pro Jahr, in diesem Jahr peilt man dann also die 1,5 Millionen Einheiten an. Mit den neuen Werken (eines davon in Deutschland) würde ich in diesem Jahr aber auf fast 2 Millionen Einheiten tippen.

Wobei Elon Musk die Strategie bei den Auslieferungen ändern möchte. Da wird sich also in den nächsten Monaten zeigen, ob man vielleicht etwas Tempo herausnimmt.

Ich gehe zwar nicht davon aus, dass das Tesla „Model 2“ schon ausgeliefert wird, aber vielleicht zeigt man das neue Einsteigermodell endlich. Die Prognose, dass Tesla ab 2023 oder 2024 die 3 oder gar 4 Millionen knackt ist also gar nicht so abwegig. Das Unternehmen ist schon längst auf dem Massenmarkt angekommen.

