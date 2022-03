Tesla würde autonomes Fahren gerne in Europa testen

In den USA läuft der Test für das autonome Fahren bei Tesla seit einer ganzen Weile und auf dem Event in Grünheide wurde Elon Musk diese Woche gefragt, wie es mit Europa aussieht. Wird es die FSD Beta auch in Ländern wie Deutschland geben?

Tesla würde gerne FSD-Beta in Europa testen

Grundsätzlich sei man daran sehr interessiert, so Elon Musk. Doch im Gegensatz zu den USA ist das bei uns deutlich komplexer. Der Chef von Tesla gab an, dass man in den kommenden zwei bis drei Monaten vielleicht mal die aktuelle Version bei ersten Behörden vorführen möchte. Die Beta könnte dann Ende 2022 an den Start gehen.

Zur Einordnung: FSD steht für Full Self Driving, wobei autonomes Fahren in 5 Level eingeteilt ist. Und das, was Tesla hier testet, ist nicht Level 5 (das Auto kann ohne Fahrer von A nach B fahren), das ist Level 3 (fährt selbst, aber man muss eingreifen können). Aktuelle Assistenzsysteme bezeichnet man übrigens noch als Level 2.

Ich spekuliere einfach mal: Wird nicht passieren.

Das „finale“ FSD-Paket in den USA wird zwar immer besser, aber Europa ist eine ganze Ecke komplexer. Außerdem gibt es unterschiedliche Bestimmungen in den jeweiligen Ländern. Und einen offenen Beta-Test mit normalen Serienfahrzeugen gibt es schon mal gar nicht, sowas wird bei uns deutlich strenger reguliert.

