Tesla: FSD-Paket dürfte bald als Abo kommen

Tesla gab im Frühjahr bekannt, dass man das FSD-Paket (welches mittlerweile etwas teurer ist), bald als Abo anbieten möchte. Nach einem Update der Tesla-App hat ein Nutzer bei Reddit diese untersucht und den Hinweis gefunden, dass es nun bald losgehen wird. Wird man das Abo auf dem Event morgen ankündigen?

Was bedeutet FSD-Paket? Es handelt sich hier um eine kostenpflichtige Option, die man für 7500 Euro beim Kauf eines Autos buchen kann. In Deutschland nennt sich diese „Volles Potenzial für autonomes Fahren“, in den USA ist es das „Full Self Driving“-Paket. Das wird man bald monatlich als Abo buchen können.

Wer die Möglichkeiten des FSD-Paketes langfristig nutzen möchte, für den sei laut Elon Musk der Kauf weiterhin die beste Option. Wir haben zwar noch keine Preise für das Abo, aber es dürfte kein Schnäppchen werden. Spekulationen gehen in die Richtung, dass man wohl 100 Dollar/Euro pro Monat dafür zahlen muss.

