Tesla kann neue Strategie bei Auslieferungen nicht umsetzen

Tesla ist dafür bekannt, dass viele Einheiten zum Ende eines Quartals ausgeliefert werden. Das kann sehr viel Stress bedeuten, wenn man bei den Geschäftszahlen mit guten Zahlen glänzen möchte, daher wollte man diese Strategie 2022 ändern.

Doch eine entspanntere Art der Auslieferungen scheint bisher nicht wirklich gut zu funktionieren, denn im ersten Halbjahr war von einem Push zum Ende des Quartals die Rede. Und im dritten Quartal sieht die Situation laut Electrek nicht anders aus.

-->

We will be delivering a very high volume of vehicles to eagerly waiting customers during the final days of Q3. To help ensure we can delight as many customers as possible, the delivery team is requesting additional support with key delivery-execution tasks.