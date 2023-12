Tesla Model 3 bekommt wohl endlich Matrix-LED-Scheinwerfer

Die Technologie für Matrix-LED-Scheinwerfer ist bei Tesla verbaut, aber sie ist nicht aktiv. Es wäre aber möglich, dass man die Funktion mit einem kommenden Update im neuen Tesla Model 3 „Highlight“ aktiviert, denn die Zertifizierung ist bereits da.

Das bedeutet nicht, dass Tesla das aktiviert und nutzt, aber es wäre durchaus möglich, dass diese Funktion endlich kommt und noch nicht bereit für den Launch war. Ich glaube, dass theoretisch auch ältere Modelle diese Lichter verbaut haben.

Richtige Matrix-LED-Scheinwerfer stehen seit Jahren auf der Liste der Nutzer, da diese Technologie in dieser Preisklasse durchaus üblich ist. Vielleicht nicht immer als Basisausstattung, aber die meisten Marken bieten das in irgendeiner Form an.

Volkswagen: VW Golf GTI kommt 2026 als Elektroauto Volkswagen präsentierte in diesem Jahr das erste GTI-Elektroauto als Konzept, welches die Basis des kommenden VW ID.2 nutzt. Es ist quasi ein elektrischer VW Polo GTI. Doch auch der VW […]20. Dezember 2023 JETZT LESEN →

-->