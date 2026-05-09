ARD team.recherche wächst und erzielt Millionen Aufrufe

Das ARD-Projekt team.recherche hat nach zwei Jahren mehr als 200.000 Follower auf Instagram erreicht.

Die ARD-Politikmagazine REPORT MAINZ, report München, FAKT, Kontraste und Panorama hatten ihre bisherigen Instagram-Kanäle im Mai 2024 unter der Marke „ARD team.recherche“ zusammengeführt. Nach Angaben der ARD zählt das investigative Angebot inzwischen zu den erfolgreichsten ARD-Kanälen auf Instagram.

Seit dem Start wurden laut Unternehmensangaben rund 1.300 Beiträge veröffentlicht. Dabei kamen 140 Millionen Videoaufrufe und 6,8 Millionen Interaktionen zusammen. Besonders erfolgreich waren Inhalte zu Künstlicher Intelligenz, Mobbing in Kliniken sowie fehlenden Standards bei Narkosen in Arztpraxen.

ARD setzt bei jungen Zielgruppen auf investigative Inhalte

Die Mehrheit der Nutzer liegt laut ARD in der Altersgruppe zwischen 25 und 44 Jahren. Frauen stellen demnach 54 Prozent der Followerschaft, Männer 46 Prozent. Auch Karussellbeiträge zu China-Reisen, Jobsuche und Arztfehlern erreichten jeweils mehr als eine Million Aufrufe.

Wichtige Kennzahlen laut ARD:

Mehr als 200.000 Instagram-Follower

140 Millionen Videoaufrufe seit 2024

6,8 Millionen Interaktionen

Kanäle auch auf TikTok, Facebook und YouTube

Ich finde interessant, dass investigative Inhalte auf Social Media inzwischen ähnliche Reichweiten erzielen wie klassische Unterhaltungsformate. Gerade die hohen Interaktionszahlen zeigen aus meiner Sicht, dass jüngere Nutzer auch bei politischen und gesellschaftlichen Themen gezielt nach Einordnung suchen.