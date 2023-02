Tesla produziert jetzt 4.000 Autos pro Woche in Deutschland

Tesla steigert die Produktion in Brandenburg nach und nach und ist mittlerweile bei 4.000 Einheiten pro Woche angelangt. Den Meilenstein von 1.000 Einheiten pro Woche feierte Tesla letztes Jahr und auch in diesem Fall gab es wieder ein Update.

4k Model Y built at Giga Berlin this week 🤘 Congrats to the Tesla team! pic.twitter.com/VJ0qBPkQ6U — Tesla Europe (@tesla_europe) February 27, 2023

In Deutschland wird nur das Tesla Model Y produziert, andere Modelle werden von Tesla importiert, auch das Tesla Model 3. Bisher ist weiterhin unklar, ob wir das 3er auch bei uns sehen werden, aber Tesla verfolgt vorher noch ein anderes Ziel.

Langfristig sollen 10.000 Y-Einheiten pro Woche in Deutschland produziert werden, es liegt also noch etwas Arbeit vor Tesla. Und Ende 2022 war von einem „puren Chaos“ im deutschen Werk die Rede, das muss man also auch erst optimieren.

