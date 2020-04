Tesla startet erfolgreich ins neue Jahr

Tesla ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet und blickt auf ein solides erstes Quartal bei den Auslieferungen. 88.400 Einheiten konnte Tesla in Q1 2020 ausliefern, das Model S und Model X nehmen da mit 12.200 Einheiten einen eher kleinen Anteil ein.

Die Auslieferungen wurden natürlich vom Model 3 und mittlerweile auch Model Y dominiert. Leider werden die beiden Modelle zusammengefasst und wir werden somit nicht sagen können, wie gut sich das Model Y schlägt. Beide kamen in Q1 2020 auf 76.200 Einheiten. Insgesamt hat Tesla über 102.000 Elektroautos produziert.



Den Rekord und Meilenstein von Q4 2019 übertrifft man damit zwar nicht, aber es war trotzdem das erfolgreichste erste Quartal in der Geschichte von Tesla und was mich noch mehr wundert: Trotz Corona-Krise konnte man über 100.000 Autos produzieren. Vermutlich auch, weil sich Elon Musk lange weigerte das Werk zu schließen.

Tesla: Geschäftszahlen folgen noch

Nun müssen wir abwarten, was diese recht positiven Zahlen für die Geschäftszahlen bedeuten, diese wird Tesla erst in ein paar Tagen nennen. Bleibt man in den schwarzen Zahlen? Wird es ein Update zur Corona-Krise geben? Immerhin peilt man 2020 über 500.000 ausgelieferte Elektroautos an – gilt diese Prognose noch?

Heute gab es wie üblich nur ein erstes Update zu den Auslieferungen, darauf liegt der Fokus von Tesla, danach kommen Umsatz und Gewinn. Mal schauen, ob wir im zweiten Quartal die Auswirkungen der Corona-Krise bei Tesla sehen werden.

