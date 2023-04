Tesla senkt schon wieder die Preise in Deutschland

Normalerweise gibt es bei Meldungen zu neuen Elektroautos, oder auch zu den bestehenden, derzeit gerne den Hinweis, dass das Modell jetzt etwas teurer ist.

Steigende Energiepreise und viele andere Faktoren geben die Marken gerne an die Kunden weiter und da wird es derzeit sicher viele hart treffen, dass Tesla genau das Gegenteil macht, man hat die Preise für die Elektroautos in Deutschland gesenkt.

Anfang des Jahres gab es eine sehr krasse Preissenkung, ganz so hoch fällt der Nachlass dieses Mal nicht aus, aber ein Blick lohnt sich. Das Tesla Model 3 startet jetzt bei 41.990 Euro und wenn das so weitergeht, bald bei unter 40.000 Euro.

Tesla Deutschland hat die neuen Preise auch schon bestätigt, fast alle Modelle und Versionen sind – manche mehr, manche weniger – betroffen. Macht man das jetzt immer zu Beginn eines neuen Quartals? Schwer zu sagen, aber Tesla hat hier noch einen Vorteil: Man kann liefern. Fast alle Versionen kommen noch in Q2 zum Kunden.

Bei vielen Marken werdet ihr aktuell vor 2024 keine Chance haben.

Unsere Mission bei Tesla ist es, den Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen. Unser erster Masterplan hat einen klaren Weg zur Erreichung dieser Mission aufgezeigt: die Transformation von kostenintensiven Kleinserienprodukten zu günstigeren Massenserienfahrzeugen.

Heute machen wir u.a. das Model 3 in Deutschland noch erschwinglicher, um die Verbreitung der Elektromobilität weiter zu unterstützen. Wir tun dies, ohne Kompromisse bei dem einzugehen, was Tesla-Autos so besonders macht: eine umfassende Palette an Standardausstattung, branchenführende Spezifikationen und uneingeschränkten Zugriff auf das Tesla-Ökosystem (Tesla-App, Supercharger-Netzwerk, Over-the-Air-Software-Updates, mobiler Service).

Seit der Einführung des Model 3 in Europa im Jahr 2019 haben sich unsere Fertigungskapazitäten exponentiell skaliert und verbessert, sodass wir das beste Produkt zu branchenführenden Kosten herstellen können. Ebenfalls reduzieren wir die Preise von Model Y Performance aus der Gigafactory Berlin-Brandenburg sowie sämtliche Derivate der Oberklassemodelle Model S und Model X.