Fast 10.000 Euro: Tesla senkt Preise in Deutschland

Tesla startet das Jahr mit einem Preisnachlass bei den beliebten Modellen, wie dem Model 3 und Model Y. Einige haben vielleicht schon mitbekommen, dass die Preise in China und den USA gesenkt wurden und jetzt ist auch Deutschland mit dabei.

Neue Preise bei Tesla Deutschland

Das günstigste Tesla Model 3 startet jetzt bei 43.990 Euro und das günstigste Tesla Model Y startet bei 44.890 Euro. Beim Model 3 sind das 6.000 Euro weniger und beim Model Y sogar 9.100 Euro. Beide Versionen kommen mit einem Elektromotor.

Die Versionen mit Dualmotor wurden ebenfalls im Preis gesenkt, aber der Nachlass fällt hier deutlich geringer aus. Bei der Performance-Version ist er am geringsten, beim Model Y sind das sogar nur 500 Euro. Aber immerhin, kann man mitnehmen.

Tesla spricht von Optimierungen bei der Produktion, aber es dürfte eine Reaktion auf die geringere Förderung und gestiegene Konkurrenz sein. Und mit Blick auf die wirtschaftliche Lage ist ein Neuwagen bei vielen derzeit eher keine gute Option.

Ein Tesla für unter 40.000 Euro

Den Herstelleranteil zieht Tesla gerne ab, doch die Förderung in Höhe von 4.500 Euro kommt noch dazu. Das Tesla Model 3 ohne Extras kostet also weniger als 40.000 Euro, was für ein Elektroauto mit fast 500 km Reichweite sehr passabel ist.

Man sollte aber eine Sache bedenken: Es steht ein neues Tesla Model 3 an und da ist wohl ein Facelift und mehr geplant. Das macht das aktuelle Tesla Model 3 nicht schlechter, aber bei einer so teuren Anschaffung ist das für einige sicher relevant.

Das kommt aber wohl erst in Q3 oder Q4 2023 und eine Sache sollte man hier noch anmerken: Tesla kann liefern. Das günstigste Model 3 ist im Optimalfall noch im Januar bei euch. Da kann derzeit kein anderer Hersteller in der Preisklasse mithalten.

Video: Tesla Model Y aus Deutschland im Test

