Tesla-Stromtarif startet für deutsche Kunden

In Deutschland gibt es nun einen Tesla-Stromtarif. Dieser wird vom Ökostromanbieter „Octopus Energy“ in Zusammenarbeit mit Tesla realisiert.

Der Tesla-Stromtarif richtet sich dabei an alle User, die mit einer Tesla Powerwall 2 und Solaranlage ausgestattet sind. Octopus Energy hat den Tarif auf diese Voraussetzungen abgestimmt. Der Tarif basiert auf „100 % Ökostrom“. Der Clou an der Sache? Kunden zahlen nur 3 Euro Fixkosten und die reinen Energie- sowie Netzkosten ab Octopus Energy. So heißt es:

Beim Tesla Stromtarif geben wir die Einkaufskosten für Deinen Strom 1:1 an Dich weiter plus einer fixen Octopus Gebühr von 3 € pro Monat. Bei Vertragsabschluss werden Deine Energiekosten fest vereinbart, soweit nicht anders geregelt. Ab Belieferung hast Du eine Preisgarantie von zwei Jahren. Vor Ablauf der Jahresfrist teilen wir Dir den neuen Preis mit, der dann wieder für 24 Monate gilt. Wie jeder Tarif von uns ist natürlich auch der Tesla Stromtarif monatlich kündbar. […]

Den Tesla Stromtarif kann man wie gesagt nur nutzen, wenn man eine Solaranlage sowie eine Tesla Powerwall 2 installiert hat. Für den Tesla Stromtarif wird kein Smart Meter benötigt. Außerdem gibt man an, mit Tesla bereits an weiteren Features des Tarifs zu arbeiten. Die von Tesla gewährte Garantie wird durch den Tesla Stromtarif nicht beeinträchtigt.

