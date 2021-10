Tesla will Supercharger-Netzwerk bis Ende 2023 verdreifachen

Tesla feiert Rekord und plant „viele neue Produkte“

Tesla konnte im letzten Quartal so viele Elektroautos wie nie zuvor ausliefern und diesen Erfolg sieht man wie erwartet auch in den Geschäftszahlen. Der Hersteller konnte in Q2 den Gewinn deutlich steigern - und das auch ohne CO2-Zertifikate. In Q3…21. Oktober 2021 JETZT LESEN →