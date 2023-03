Supercharger V4: Tesla baut neue Ladesäulen in Europa auf

Tesla hat mit dem Aufbau einer neuen Supercharger-Generation begonnen, der Supercharger V4 steht an. Die neue Version wurde schon Ende 2022 bestätigt und die ersten V4-Einheiten sind ab sofort in Harderwijk in den Niederlanden geöffnet.

Supercharger V4: Mehr Leistung, längere Kabel

Allerdings lässt sich Tesla weiterhin nicht so wirklich in die Karten schauen, wenn es um Neuerungen geht. Es gibt eine ganz neue Optik, ich vermute auch einen etwas anderen und günstigeren Aufbau im Inneren und endlich mal ein längeres Kabel.

Die aktuellen Supercharger sind zwar für Elektroautos von Tesla ausgelegt, aber nicht immer optimal für andere Marken. Und da Tesla das Supercharger-Netzwerk so langsam für alle öffnet, passt man sich beim Aufbau der Ladesäulen etwas an.

Ein Nutzer vor Ort hat ein Bild geteilt, welches auf eine theoretische Ladeleistung von 600 kW hindeutet, Tesla selbst sprach letztes Jahr sogar von 1 Megawatt bei Version 4. Doch selbst die 600 kW wären für Tesla-Modelle weiterhin überflüssig.

Die Top-Modelle, selbst das neue Model S, laden mit maximal 250 kW. Doch wer weiß, vielleicht tut sich da bald etwas, denn Tesla erwägt den Schritt zu einer 800 Volt-Technologie und dann gibt es vielleicht auch 300 kW oder sogar noch mehr.

