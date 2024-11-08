Tesla verschenkt ein Jahr kostenloses Laden

Tesla hat wohl ein neues Model Y ab Anfang 2025 geplant und um die Nachfrage im November und Dezember anzukurbeln, gibt es ein Jahr kostenloses Laden an den Superchargern von Tesla – wenn man ein Model Y bis zum 31. Dezember bestellt.

Bei Tesla gibt es immer wieder Aktionen, vor allem zum Ende eines Quartals, doch so eine gute Aktion gibt es selten. Das dürfte allerdings auch bedeuten, dass Tesla das neue Model Y wirklich nicht mehr in diesem Jahr zeigt, sondern erst 2025.