Tesla verschenkt ein Jahr kostenloses Laden

Tesla hat wohl ein neues Model Y ab Anfang 2025 geplant und um die Nachfrage im November und Dezember anzukurbeln, gibt es ein Jahr kostenloses Laden an den Superchargern von Tesla – wenn man ein Model Y bis zum 31. Dezember bestellt.

Bei Tesla gibt es immer wieder Aktionen, vor allem zum Ende eines Quartals, doch so eine gute Aktion gibt es selten. Das dürfte allerdings auch bedeuten, dass Tesla das neue Model Y wirklich nicht mehr in diesem Jahr zeigt, sondern erst 2025.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Das Ganze gilt übrigens europaweit, auch in Ländern, in denen Tesla erfolgreicher ist als in D (z.B. NL, DK, GB, N). Es scheint keine kWh-Beschränkung zu geben.

    Antworten
  2. Willy ☀️
    sagt am

    Tesla verschenkt gar nichts, sondern bietet Anreize, um schlechte Verkäufe zu pushen. Dabei sollte sich jeder ausrechnen, wieviel er damit spart. In meinem Use Case sind es keine 300 Euro.

    Antworten
    1. Hans 🏅
      sagt am zu Willy ⇡

      Mimimimimi.

      Antworten
    2. René H. 🔆
      sagt am zu Willy ⇡

      Das ist natürlich nichts, klar… 🙄
      Ich bin kein Vielfahrer, komme aber durch Urlaubsfahrten häufig auf bis zu 10.000 km pro Jahr. Das wären dann um die 1.000 Euro Ersparnis. Bei Vielfahrern können mehrere Tausend Euro zusammenkommen.

      Antworten
  3. JonP 🌀
    sagt am

    Sehr fairer Deal

    Antworten
  4. Kurt 🔅
    sagt am

    man stelle sich vor man bestellt jz und der Karren wird erst im Januar geliefert..

    Antworten
    1. Hans 🏅
      sagt am zu Kurt ⇡

      Das ist ja kein VW oder so.

      Antworten
    2. faceofingo 🌀
      sagt am zu Kurt ⇡

      Da steht doch bis zum 31. Dezember bestellen! Wann der geliefert wird, ist doch völlig egal😉

      Antworten
      1. Kurt 🔅
        sagt am zu faceofingo ⇡

        da steht „& take delivery before 31. Dec“

        Antworten
    3. Felix 🔆
      sagt am zu Kurt ⇡

      Die Dinger sind sofort lieferbar.

      Antworten
    4. René H. 🔆
      sagt am zu Kurt ⇡

      Das Problem ist weniger Tesla, sondern ob es der Kunde schafft, innerhalb kürzester Zeit nach Bestellung den Wagen abzuholen. Bei der aktuellen Nachfrageschwäche im Markt hat Tesla genügend Fahrzeuge rumstehen oder die purzeln sehr schnell aus der Fabrik in Grünheide raus.

      Antworten
      1. Kurt 🔅
        sagt am zu René H. ⇡

        alles klar. bin halt anderes gewohnt

        Antworten
    5. Betze 🏅
      sagt am zu Kurt ⇡

      Bei Tesla gibt es per,Amend Fahrzeuge die man binnen 1-2 Wochen abholen kann..

      Antworten

