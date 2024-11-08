Tesla verschenkt ein Jahr kostenloses Laden
Tesla hat wohl ein neues Model Y ab Anfang 2025 geplant und um die Nachfrage im November und Dezember anzukurbeln, gibt es ein Jahr kostenloses Laden an den Superchargern von Tesla – wenn man ein Model Y bis zum 31. Dezember bestellt.
Bei Tesla gibt es immer wieder Aktionen, vor allem zum Ende eines Quartals, doch so eine gute Aktion gibt es selten. Das dürfte allerdings auch bedeuten, dass Tesla das neue Model Y wirklich nicht mehr in diesem Jahr zeigt, sondern erst 2025.
Fehler melden13 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Das Ganze gilt übrigens europaweit, auch in Ländern, in denen Tesla erfolgreicher ist als in D (z.B. NL, DK, GB, N). Es scheint keine kWh-Beschränkung zu geben.
Tesla verschenkt gar nichts, sondern bietet Anreize, um schlechte Verkäufe zu pushen. Dabei sollte sich jeder ausrechnen, wieviel er damit spart. In meinem Use Case sind es keine 300 Euro.
Mimimimimi.
Das ist natürlich nichts, klar… 🙄
Ich bin kein Vielfahrer, komme aber durch Urlaubsfahrten häufig auf bis zu 10.000 km pro Jahr. Das wären dann um die 1.000 Euro Ersparnis. Bei Vielfahrern können mehrere Tausend Euro zusammenkommen.
Sehr fairer Deal
man stelle sich vor man bestellt jz und der Karren wird erst im Januar geliefert..
Das ist ja kein VW oder so.
Da steht doch bis zum 31. Dezember bestellen! Wann der geliefert wird, ist doch völlig egal😉
da steht „& take delivery before 31. Dec“
Die Dinger sind sofort lieferbar.
Das Problem ist weniger Tesla, sondern ob es der Kunde schafft, innerhalb kürzester Zeit nach Bestellung den Wagen abzuholen. Bei der aktuellen Nachfrageschwäche im Markt hat Tesla genügend Fahrzeuge rumstehen oder die purzeln sehr schnell aus der Fabrik in Grünheide raus.
alles klar. bin halt anderes gewohnt
Bei Tesla gibt es per,Amend Fahrzeuge die man binnen 1-2 Wochen abholen kann..