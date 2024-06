The Boys: Ende nach Staffel 5? Das sagt der Produzent zu Staffel 6

In ein paar Tagen startet die vierte Staffel von The Boys bei Amazon Prime Video und wir werden auch offiziell eine fünfte Staffel bekommen. Es gab allerdings mal die Aussage, dass die Serie mit dieser abgeschlossen ist und das ein Finale sei.

Das liegt jetzt schon einige Jahre zurück und Amazon hat mittlerweile nicht nur ein erstes Spin-off veröffentlicht, es ist sogar noch eine neue Serie in Planung. Was ist also mit dem Original, wird die Serie dann wirklich mit der nächsten Staffel enden?

The Boys: Kommt eine 6. Staffel?

Hier gibt es noch keine finale Entscheidung, so Eric Kripke, der Produzent der Serie. Eine Aussage in einem aktuellen Interview wird zwar so ausgelegt, als ob er weitere Staffeln bestätigt hat, doch dem ist nicht so, er hat die alte Aussage nur geändert.

The Boys könnte weiterhin mit Staffel 5 enden, aber das ist mittlerweile nicht mehr in Stein gemeißelt. Ich vermute, dass Amazon den Erfolg gerne noch etwas länger auskosten würde, bis sich weitere Ableger dieser Serie erfolgreich etabliert haben.

