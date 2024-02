The Boys: Datum für Staffel 4 bei Amazon Prime Video steht fest

Amazon hat heute das Datum für die vierte Staffel von The Boys genannt und wer uns verfolgt, der wird es schon kennen: Am 13. Juni geht es weiter. Es gibt drei Folgen zum Start und dann erscheint jede Woche eine neue Folge bei Prime Video.

Das Finale von The Boys ist also für den 18. Juli angesetzt und da ich weiterhin kein Fan von diesen wöchentlichen Folgen bin, werde ich das abwarten und dann die neue Staffel mit einem Rutsch im Sommer schauen. The Boys ist, wie auch Gen V (der Ableger, hängt aber zusammen) der für mich einzig gute Inhalte bei Amazon.

In der vierten Staffel steht die Welt am Abgrund. Victoria Neuman ist dem Oval Office näher als je zuvor und steht unter dem muskulösen Daumen von Homelander, der seine Macht festigt. Butcher, der nur noch wenige Monate zu leben hat, hat Beccas Sohn und ist nicht mehr Anführer von The ,Boys´. Der Rest des Teams hat die Nase voll von seinen Lügen. Es steht mehr auf dem Spiel als je zuvor, und sie müssen einen Weg finden, zusammenzuarbeiten und die Welt zu retten, bevor es zu spät ist.

