The Last of Us Part 3: Entwickler bestätigen weiteres „Kapitel“

Naughty Dog hat heute die offizielle Doku zu The Last of Us Part 2 bei YouTube veröffentlicht und darin bestätigt Neil Druckman, dass die Geschicht noch nicht zu Ende erzählt ist. Was bedeutet das also genau?

Die Entwickler haben ein Konzept gefunden, welches neu und aufregend ist und Part 1 und Part 2 verknüpft. The Last of Us Part 3 kommt also, es hat sich bereits angedeutet, die Details dazu fehlen aber noch.

Freut mich, sehr sogar. Mal schauen, wann Sony den neuen Part bestätigt, aber schön, dass man es nicht auf einer Keynote tut, sondern es den Entwicklern in der Doku überlässt. Ich wette, dass es daher das Remake und Remaster gab und hoffe, dass wir nicht zu lange auf Part 3 warten müssen.

