The Last of Us Part 3: Entwickler spricht über den neuen Teil

Schaut man sich die aktuelle Strategie von Sony an, die gerade The Last of Us Part 1 und bald The Last of Us Part 2 fit für die PlayStation 5 gemacht haben, in einem Fall sogar mit einem richtigen Remake, dann dürfte Part 3 doch logisch sein.

Die Gerüchte deuten The Last of Us Part 3 bereits an, aber Neil Druckmann von Naughty Dog ist noch nicht bereit, um darüber zu sprechen. Der Fokus liegt jetzt auf der Remastered-Version von Part 2 und Staffel 2 der Serie, das ist offiziell.

The Last of Us ist natürlich eine Welt, die ich sehr liebe und von der ich weiß, dass unser Studio und die Fans das auch tun, aber ich kann zum jetzigen Zeitpunkt keinen Kommentar zur Zukunft der Serie abgeben, abgesehen von unserem Fokus auf The Last of Us Part II Remastered.

Eigentlich wollte Naughty Dog in diesem Jahr auch über das Multiplayer-Spiel der Reihe sprechen, aber dazu gibt es „keinen Kommentar“. Klingt fast so, als ob das Spiel wirklich in einem schlechten Zustand ist oder sogar ganz eingestellt wurde.

Bei Naughty Dog gibt es auch noch „andere Projekte“, so der Chef des PlayStation Studios, man plant also bereits die Zeit nach The Last of Us. Ich bleibe dabei und vermute, dass wir Part 3 zur und kurz nach der PlayStation 5 Pro sehen werden.

Video: PlayStation Portal im Test

