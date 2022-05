The Last of Us: Remake soll großer PS5-Blockbuster für 2022 sein

Sony hat abgesehen von God of War Ragnarok nicht viel für 2022 geplant – offiziell jedenfalls noch nicht. Das Lineup für die zweite Jahreshälfte ist sehr dünn und man ist gespannt, ob da bald ein Event mir Details kommt.

Remake von The Last of Us kommt

Das könnte laut Jeff Grubb das Remake von The Last of Us mitbringen, es ist wohl eine großer PS5-Blockbuster für Weihnachten. Ein Remake steht schon länger im Raum, es könnten sogar noch mehr TLOU-Inhalte kommen.

Was aber nicht mehr 2022 erscheint: Die Serie bei HBO. Diese wurde auf 2023 verschoben. Es würde aber dennoch passen, wenn das Remake vorher kommt, so könnte man das Marketing langsam anlaufen lassen.

Ein PS5-Remake von The Last of Us würde ich sehr begrüßen, denn Teil 2 ist eines meiner Lieblingsspiele und ich habe das Original nie gespielt. In diesem Fall hoffe ich also, dass wir es vor Weihnachten sehen werden.

