The Last of Us: HBO-Serie kommt erst 2023

Als HBO im November 2020 bekannt gab, dass man sich die Rechte für eine The Last of Us-Serie geschnappt hat und dann Anfang 2021 bestätigte, dass diese jetzt immer mehr Gestalt annimmt, haben viele auf einen Release in diesem Jahr getippt.

Ende 2021 baute Neil Druckmann von Naughty Dog (das Studio hinter dem Spiel) dann auch noch den Hype über Twitter auf und im Januar hieß es, dass Sony sehr große Pläne für die Marke in diesem Jahr hat – inklusive einem Remake des Spiels.

-->

Doch die Serie wird nicht 2022 bei HBO starten, das ist jetzt klar. The Last of Us ist erst für 2023 eingeplant, ein konkretes Datum hat man aber noch nicht genannt.

Casey Bloys says HBO’s ‘THE LAST OF US’ series will not premiere in 2022. (Source: https://t.co/BR2DPPFKUE) pic.twitter.com/cJy3IAiubE — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 16, 2022

Ich hätte wirklich Ende 2022 damit gerechnet und vermutet, dass wir dann auch das Remake von TLOU, eine PS5-Version von TLOU 2 und eventuell noch den Multiplayer-Modus parallel zur Serie sehen. Das war vermutlich der Plan von Sony.

Mal schauen, ob das die PlayStation-Sparte beeinflusst, denn man hat schon häufiger von guten Quellen gehört, dass die Inhalte quasi fertig sind. Ich kann aber verstehen, dass Sony das (in etwa wie bei Uncharted) parallel zur Serie plant.

Die Serie spielt 20 Jahre, nachdem die moderne Zivilisation zerstört wurde. Joel, ein abgehärteter Überlebender, wird angeheuert, um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer bedrückenden Quarantänezone herauszuschmuggeln. Was als kleiner Job beginnt, wird bald zu einer brutalen, herzzerreißenden Reise, bei der die beiden die USA durchqueren müssen und zum Überleben aufeinander angewiesen sind.

Serien und Filme: RTL und WarnerMedia gehen Partnerschaft ein RTL und WarnerMedia haben bekannt gegeben, dass man eine Partnerschaft eingegangen ist. Diese beinhaltet exklusive Serien und Filme von Warner und HBO bei RTL. Man möchte die Inhalte im Free TV und auch bei RTL+ ausstrahlen. Warum macht WarnerMedia das?…16. Februar 2022 JETZT LESEN →

-->