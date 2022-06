The Last of Us Remake im September für PS5 und PC geplant

Wir haben im Mai erfahren, dass das Remake für The Last of Us ein Blockbuster für 2022 ist und sich Sony nicht der HBO-Serie anschließt, die erst 2023 kommt. Jetzt behauptet eine bekannte Quelle, dass wir das Remake im September sehen.

The Last of Us für PS5 und PC?

Angeblich wird The Last of Us am 2. September für die PlayStation 5 erscheinen und parallel dazu auch direkt für den PC. Das wäre ein interessanter Schritt von Sony und vermutlich kommt The Last of Us 2 dann auch bald für den PC raus.

-->

Und was ist mit God of War Ragnarök, stand das nicht bisher für September im Raum? Da gibt es Gerüchte, dass es erst 2023 kommt, aber auch Gerüchte, dass 2022 weiterhin steht. Die Entwickler haben betont, dass es definitiv 2022 kommt.

Eine Sache hat sich diese Woche aber geändert: Der Platzhalter im PlayStation Store spricht jetzt vom 31. Dezember statt 30. September. Vermutlich hat Sony also einfach die Plätze getauscht. The Last of Us kommt im September und God of War kurz vor Weihnachten. Gut möglich, dass wir heute offizielle Details bekommen.

Am Abend startet nämlich das Summer Game Fest 2022.

Sackboy und Returnal: Zwei neue PlayStation-Spiele für den PC Sony macht so langsam richtig Druck und nach einer experimentellen Phase hat man erkannt, dass da gutes Geld mit PC-Spielen zu verdienen ist. Der Fokus der PlayStation Studios wandert daher auf den PC und es sind viele Spiele geplant. Im…7. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->