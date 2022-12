The Mandalorian: Staffel 3 startet am 1. März exklusiv bei Disney+

Im Frühjahr war eigentlich noch von Februar 2023 die Rede, doch mittlerweile hat Disney ein konkretes Datum für Staffel 3 von The Mandalorian bestätigt: 1. März.

Die neue Staffel startet also ein bisschen später, wobei man das sicher verzeihen kann. The Mandalorian wird natürlich wieder exklusiv bei Disney+ zu sehen sein und wöchentlich ausgestrahlt. Staffel 4 wurde übrigens auch schon offiziell bestätigt.

Ich bin gespannt, denn Star Wars hat mich in den letzten Jahren oft enttäuscht und The Mandalorian war eine gute Ausnahme. Diese hatte aber auch ein gutes Ende mit Staffel 2 und ich hoffe, dass man das jetzt nicht noch unnötig in die Läge zieht.

The Mandalorian Staffel 3 Teaser Trailer (Deutsch)

The Mandalorian Staffel 3 Teaser Trailer (Englisch)

