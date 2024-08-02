Threads wächst weiter: 200 Millionen Nutzer

Das Netzwerk Threads von Meta verzeichnet mittlerweile an die 200 Millionen monatlich aktive Nutzer, was einem Zuwachs von etwa 25 Millionen neuen Nutzern seit Anfang Juli entspricht.

Instagram-(und Threads-) Chef Adam Mosseri gab diese Zahlen nach dem zweiten Quartalsbericht von Meta bekannt. Parallel dazu postete Meta die Information auf Threads. Als User von Threads fiel einem das Wachstum in der letzten Zeit durchaus auf. Immer mehr größere Accounts, die man bisher vor allem von Twitter kannte, landen derzeit auf dem Meta-Netzwerk.

Zu bedenken gilt aber: Noch gibt es auf Threads keine Werbung. Zuckerberg hat bereits angekündigt, dass sich das Unternehmen erst auf die Monetarisierung konzentrieren wird, wenn die App ausreichend gewachsen ist. Zudem fehlen einige Features in der EU weiterhin, allen voran die Öffnung für das Fediverse.

Ich nutze Threads ziemlich gerne und habe im Gegenzug meinen Twitter-Account stillgelegt. Und natürlich sind wir auch als Blog dort vertreten, falls jemand folgen mag. Unsere Beiträge landen noch nicht lückenlos dort, das wird sich aber bald ändern.