Threads wächst weiter: 200 Millionen Nutzer
Das Netzwerk Threads von Meta verzeichnet mittlerweile an die 200 Millionen monatlich aktive Nutzer, was einem Zuwachs von etwa 25 Millionen neuen Nutzern seit Anfang Juli entspricht.
Instagram-(und Threads-) Chef Adam Mosseri gab diese Zahlen nach dem zweiten Quartalsbericht von Meta bekannt. Parallel dazu postete Meta die Information auf Threads. Als User von Threads fiel einem das Wachstum in der letzten Zeit durchaus auf. Immer mehr größere Accounts, die man bisher vor allem von Twitter kannte, landen derzeit auf dem Meta-Netzwerk.
Zu bedenken gilt aber: Noch gibt es auf Threads keine Werbung. Zuckerberg hat bereits angekündigt, dass sich das Unternehmen erst auf die Monetarisierung konzentrieren wird, wenn die App ausreichend gewachsen ist. Zudem fehlen einige Features in der EU weiterhin, allen voran die Öffnung für das Fediverse.
Ich nutze Threads ziemlich gerne und habe im Gegenzug meinen Twitter-Account stillgelegt. Und natürlich sind wir auch als Blog dort vertreten, falls jemand folgen mag. Unsere Beiträge landen noch nicht lückenlos dort, das wird sich aber bald ändern.
Mir geht es auch anders, auf Mastodon ist es einfach „netter“ – viel mehr Inhalte und weniger „für einen Algorithmus.
Darum sind auch viele auf Mastodon enttäuscht, weil ihr Clickbait nicht zieht und man tatsächlich Inhalte braucht.
Threads hat eine beeindruckende Nutzerzahl vorzuweisen, was aber leicht erklärbar ist, weil Meta vor allem mit Facebook, Instagram und WhatsApp schon so eine Macht entwickelt hat, dass sich viele aus Neugierde angemeldet haben. Sicher bleiben dann einige auch aktiv. Und die Verknüpfung mit Instagram tut ihr Übriges, dort sind ja auch Threads eingebettet. Aber alles in allem muss ich schon sagen, dass ich persönlich auf keinem Netzwerk dieser Größenordnung so wenig Aktivität erlebe, mit weitem Abstand. Da bringen mir Mastodon, X und Facebook allesamt mehr. Aber ich freue mich natürlich für jeden, dem Threads etwas gibt.
Erlebe ich genau andersrum, ich schaue auch täglich bei Mastodon rein und auf Threads ist gefühlt 100-mal so viel los, vor allem viel themenreicher.