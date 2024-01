TikTok könnte bald sehr viele Lieder verlieren

Es gibt drei große Musiklabels, mit denen man einen Deal machen muss, dann deckt man den größten Teil bei Liedern ab. Verliert man allerdings eines der Labels, dann verliert man auch sehr viele Lieder, was bald bei TikTok passieren könnte.

Universal und TikTok streiten sich

Wie Variety berichtet, können sich Universal Music und ByteDance nicht einigen und das könnte bedeuten, dass Taylor Swift, The Weeknd, Harry Styles, Elton John, Justin Bieber und weitere Künstler schon bald von TikTok verschwinden werden.

Der Vertrag läuft heute aus, doch laut Universal versuchen die Betreiber von TikTok mit unfairen Methoden, die Bedingungen für einen neuen Vertrag zu ändern. TikTok will Geld sparen und Universal möchte nicht darauf verzichten, sagen wir es so.

TikTok sieht das natürlich anders und gibt an, dass Universal das eigene Interesse über das Interesse der Künstler stellt. Man weiß, dass man eine mächtige Plattform hat, die aus einem Song sehr schnell einen viralen Hit für Künstler machen kann.

Bei ByteDance sieht man TikTok mittlerweile als „kostenlose“ Marketingplattform mit über einer Milliarde Nutzern, vermutlich möchte man deshalb die Zahlungen an Universal reduzieren. Ich befürchte aber, dass TikTok hier am längeren Hebel sitzt.

Ja, es wäre schwierig, wenn der Katalog von Universal fehlt, aber ich glaube nicht, dass die Nutzer deshalb die App nicht mehr nutzen, sie werden dann einfach nur andere Lieder wählen. Das würde es für Universal-Künstler eher schwierig machen.

Ob fair oder nicht, das dürfte keine große Rolle spielen, falls Universal hier etwas ändern und das chinesische Unternehmen unter Druck setzen möchte, dann muss man sich mit anderen Musiklabels verbünden. Es gibt allerdings noch einen Punkt.

TikTok hat kein Problem mit KI-Fakes

TikTok hat kein Problem mit KI-Songs und Deepfakes, die an Künstler angelehnt sind, das wird zunehmend zu einem Problem für die eigentlichen Künstler. Universal will das Eigentum der eigenen Künstler schützen, da ist man sich also noch uneinig.

Heißt: TikTok hat kein Problem damit, wenn der chinesische Staat anklopft und die kritischen Videos entfernen möchte, welche die Regierung in ein schlechtes Licht rücken, aber Deepfakes und KI-Lieder von Künstlern sind für die Plattform okay.

Schauen wir mal, ob sich die beiden Unternehmen heute noch einigen können, denn keiner hat ein Interesse am Ende der Partnerschaft, es geht nur um Geld. Falls nicht, was ich eigentlich eher nicht glaube, wird der TikTok-Katalog bald kleiner.

