Elden Ring: FromSoftware zeigt den Story-Trailer für „Shadow of the Erdtree“

Anfang des Jahres kündigte FromSoftware das große DLC für Elden Ring an, was auf den Titel „Shadow of the Erdtree“ hört und bei dem wir mittlerweile wissen, dass es das einzige DLC bleiben wird. Doch besonders viel wissen wir noch nicht.

Da der Release aber schon am 21. Juni und somit in einem Monat ansteht, gibt es jetzt das nächste Häppchen für die Fans, denn heute wurde der Story-Trailer für die Erweiterung online gestellt. Hier zeigt man in drei Minuten, was euch erwartet.

