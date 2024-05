Enotria: The Last Song – Erneute Verschiebung dürfte viele Xbox-Besitzer freuen

Nachdem die Veröffentlichung des mediterran-italienisch inspirierten Soulslike-Games Enotria: The Last Song zufällig auf den Tag der Veröffentlichung der Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ für Elden Ring gefallen war, entschied sich das Entwicklerstudio Jyamma Games für eine Verschiebung des Spiels auf Mitte August. Nun wird wieder eine Verschiebung angekündigt, die vor allem Xbox-Besitzer freuen wird.

Enotria: The Last Song – Soulslike auf italienischer Art

Zuvor waren lediglich eine PC-Version über Steam und den Epic Games Store sowie eine Version für die PlayStation 5 angekündigt worden. Nun soll auch eine Xbox-Version für Besitzer einer Xbox der Serien S und X angeboten werden. Bezüglich der Verschiebung wird nun der 19. September als neues Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben.

Bereits am 22. Mai wird außerdem eine Demoversion von Enotria: The Last Song zum Ausprobieren veröffentlicht. Das Entwicklerstudio betont die ca. 8-stündige Spielzeit für einen umfassenden Einblick in das Spiel. Die Demoversion wird sowohl für die PlayStation 5 als auch für den PC zur Verfügung stehen.

