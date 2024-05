Renault 5: Preis für das „günstige“ Elektroauto ist da

Renault präsentierte im Februar den Renault 5 und somit ein kompaktes und auch preiswertes Elektroauto. Doch auf einen Preis verzichtete man damals, was nicht ewig geht, denn irgendwann muss dann auch mal der Verkauf des Autos starten.

Jetzt wissen wir, wo sich der Renault 5 preislich einordnet: 32.500 Euro. Da geht es jedenfalls los. Hier gibt es den Akku mit 52 kWh, die kleinere Version mit 40 kWh ist erst für 2025 geplant und soll dann bei 25.900 Euro starten. Damit unterbietet der Renault 5 den eingestellten Renault Zoe und das dank der neuen AmpR-Plattform.

Ich weiß, dass da jetzt wieder einige schreiben werden, dass über 30.000 Euro kein günstiges Auto ist, daher habe ich es in Anführungszeichen gepackt, aber wir sind auf dem richtigen Weg, das sieht man eben auch. Und ein vergleichbarer und neuer Verbrenner von 2024 ist mittlerweile ja auch nicht wirklich günstiger, im Gegenteil.

Zum Start gibt es mit Techno und Iconic Five zwei Ausstattungspakete von Renault und die Bestellbücher werden am 31. Mai offiziell bei uns in Deutschland geöffnet.

