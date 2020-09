TikTok: Oracle statt Microsoft als „Tech-Partner“

Am 15. September steht der Bann von TikTok in den USA an und um das zu verhindern, soll ein US-Unternehmen die US-Geschäfte übernehmen. Microsoft gab direkt am Anfang bekannt, dass man den Teil von TikTok übernehmen will.

TikTok: Oracle wird „Tech-Partner“

Doch Microsoft ist raus, das hat man heute in einer offiziellen Stellungnahmen bestätigt. Man nennt keine Gründe, aber wurde von ByteDance informiert, dass kein Deal zustande kommen wird. TikTok hat jetzt einen anderen US-Partner.

Wie das Wall Street Journal berichtet wird Oracle das Cloud-Geschäft von TikTok in den USA übernehmen. Oracle wird aber vermutlich nicht als Käufer, sondern nur als „vertrauenswürdiger Tech-Partner“ gelistet, damit China zufrieden ist.

Die US-Regierung hat damit nämlich mal wieder die freie Marktwirtschaft beeinflusst und mit der Androhung eines Banns diesen Kauf forciert. China hat bekannt gegeben, dass man das nicht akzeptieren wird, doch damit sollen nun beide Parteien zufrieden sein, da Orcale eben nicht als „Käufer“ auftritt.

