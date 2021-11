Tipp für die Nintendo Switch: Mario Party Superstars bei Amazon im Angebot

Das neue Mario Party ist noch gar nicht so alt, aber nicht gerade preisstabil. Dabei ist es gar nicht so schlecht und kam bei Kritiken ganz gut und bei Nutzern sogar oft sehr gut an. Ich kann es auch empfehlen, ein guter Tipp für die kalten Wintertage.

Zugegeben, die 60 Euro im Nintendo eShop würde ich da nicht zahlen, aber der Preis ist relativ schnell in Richtung 50 Euro für die physische Version gesunken. Und bei Amazon bekommt man Mario Party Superstars gerade für 44,99 Euro.

-->

45 Euro sind ein fairer Preis für das Switch-Spiel, auch wenn ich sagen muss, dass ich es immer etwas schade finde, dass man da bei Nintendo nur 5 Spielbretter für einen Vollpreistitel entwickelt – in diesem Fall sind es sogar alte Bretter der N64-Zeit. Macht aber dennoch Spaß, wir spielen die Party-Spiele immer ganz gerne.

Amazon Black Friday 2021 gestartet Ab sofort startet Amazon mit dem diesjährigen „Black Friday“. Im Rahmen der Aktion verspricht man zahlreiche Rabatte auf diverse Produkte. Bevor die Cyber-Monday-Woche beginnt, legt Amazon wie angekündigt ab heute den eigentlichen „Black Friday“ auf. Etwas kurios ist das natürlich,…25. November 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->