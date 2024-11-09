News

tiptoi und Deutsche Post: Die Weihnachtsbriefmarke, die singt und Geschichten erzählt

Weihnachtsbaeckerei

Die Deutsche Post hat in Zusammenarbeit mit dem Musiker Rolf Zuckowski und der Firma Ravensburger die erste klingende Weihnachtsbriefmarke Deutschlands vorgestellt.

Das Sonderpostwertzeichen trägt den Titel „Weihnachten für Kinder – Weihnachtsbäckerei“ und kann mit dem tiptoi Stift von Ravensburger zum Klingen gebracht werden. Die Marke spielt Ausschnitte aus dem bekannten Weihnachtslied „In der Weihnachtsbäckerei“, Geschichten und Dialoge.

Die Weihnachtsmarke ist ab sofort in den Postfilialen und online erhältlich und hat einen Nennwert von 85 Cent. Insgesamt wird die Marke in einer Auflage von 40 Millionen Stück gedruckt. Für alle, die keinen tiptoi-Stift besitzen, bietet die Deutsche Post auf ihrer Internetseite die Möglichkeit, sich die Hörtexte der Marke anzuhören.

Weihnachtsbriefmarke Rolf Zuckowski 03

Ein spezieller Dialog auf der Marke verrät Kindern, dass jeder Brief an den Weihnachtsmann oder das Christkind auch beantwortet wird. Die Weihnachtspostfilialen in ganz Deutschland frankieren und beantworten die Briefe der Kinder mit dieser Briefmarke.


  1. Stefan K. 🌀
    sagt am

    Oha. Wir haben so einen Tiptoi-Stift. Mal schauen wann Junior nach sowas fragt. 😅

