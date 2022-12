Das nächste Tomb Raider kommt von Amazon

Square Enix hat sich im Frühjahr von einigen Marken getrennt, allerdings wurde kurz vorher verraten, dass ein neues Tomb Raider in Planung ist. Eine der Marken, die man verkauft hat. Und das wird auch weiterhin kommen.

Bei diesem neuen Titel wird jedoch Amazon der Publisher weltweit sein und dafür sorgen, dass der Launch reibungslos auf den Plattformen abläuft. Crystal Dynamics bleibt aber wie geplant das Entwicklerstudio dahinter.

Das neue Tomb Raider nutzt die Unreal Engine 5, befindet sich aber noch sehr früh in der Entwicklung. Da werden also einige Jahre vergehen, bis wir das Spiel sehen. Jetzt gibt es aber immerhin den Support von Amazon.

Ein interessanter Schritt von Amazon, denn ein Singleplayer-Spiel von diesem Kaliber hat man bei Amazon Games nicht im Portfolio. Ich bin gespannt, ob das nur eine Ausnahme ist oder Amazon weitere Spiele einkauft.

The as-yet-untitled new Tomb Raider game is a single-player, narrative-driven adventure that continues Lara Croft’s story in the Tomb Raider series. It includes all the elements that have made Tomb Raider one of the most revered franchises in gaming, giving players control of the confident and multidimensional hero Lara Croft in an environment that rewards exploration and creative pathfinding, with mind-bending puzzles to solve, and a wide variety of enemies to face and overcome.